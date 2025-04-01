Президент США Дональд Трамп посетит Саудовскую Аравию в мае, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. Это будет его первая зарубежная поездка после возвращения на пост президента.

В Саудовской Аравии уже состоялись несколько встреч между представителями США и России, а также США и Украины.