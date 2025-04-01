Трамп посетит Саудовскую Аравию в мае

Президент США Дональд Трамп посетит Саудовскую Аравию в мае, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. Это будет его первая зарубежная поездка после возвращения на пост президента.

В Саудовской Аравии уже состоялись несколько встреч между представителями США и России, а также США и Украины.

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В феврале Трамп заявил, что встречу с президентом России Владимиром Путиным может провести именно в Саудовской Аравии.

Кремль подтвердил, что такая встреча будет организована, как только возникнет необходимость, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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