Трамп посетит Саудовскую Аравию в мае
1 апреля 202521:29
Президент США Дональд Трамп посетит Саудовскую Аравию в мае, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. Это будет его первая зарубежная поездка после возвращения на пост президента.
В Саудовской Аравии уже состоялись несколько встреч между представителями США и России, а также США и Украины.
В феврале Трамп заявил, что встречу с президентом России Владимиром Путиным может провести именно в Саудовской Аравии.
Кремль подтвердил, что такая встреча будет организована, как только возникнет необходимость, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru