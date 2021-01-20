Трамп поручил рассекретить документы о «связях» с РФ

Действующий президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить оставшиеся документы по расследованию ФБР о приписываемых его штабу связях с Россией, говорится в заявлении Белого дома.

Из него следует, что из части документов по согласованию со спецслужбами была изъята часть информации, не позволявшая предоставить доступ к ним широкой общественности из соображений охраны государственной тайны.

Кроме того, Трамп распорядился рассекретить информацию о слежке за сотрудниками его штаба в ходе предвыборной кампании в 2016 году.

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Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, почему действующий президент Дональд Трамп до сих пор не отреагировал на кибератаку на американские федеральные ведомства, передает CBS.

«Я не знаю, что у русских есть в отношении президента Трампа, будь то личное, политическое или финансовое. Я не знаю, что это <…> Но нет другого объяснения, почему этот президент США ... — служанка Путина»,— сказала она.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияДональд Трамп
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