Трамп поручил рассекретить документы о «связях» с РФ
Действующий президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить оставшиеся документы по расследованию ФБР о приписываемых его штабу связях с Россией, говорится в заявлении Белого дома.
Из него следует, что из части документов по согласованию со спецслужбами была изъята часть информации, не позволявшая предоставить доступ к ним широкой общественности из соображений охраны государственной тайны.
Кроме того, Трамп распорядился рассекретить информацию о слежке за сотрудниками его штаба в ходе предвыборной кампании в 2016 году.
Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, почему действующий президент Дональд Трамп до сих пор не отреагировал на кибератаку на американские федеральные ведомства, передает CBS.
«Я не знаю, что у русских есть в отношении президента Трампа, будь то личное, политическое или финансовое. Я не знаю, что это <…> Но нет другого объяснения, почему этот президент США ... — служанка Путина»,— сказала она.
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