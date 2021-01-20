Трамп поручил рассекретить документы о «связях» с РФ

Действующий президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить оставшиеся документы по расследованию ФБР о приписываемых его штабу связях с Россией, говорится в заявлении Белого дома.

Из него следует, что из части документов по согласованию со спецслужбами была изъята часть информации, не позволявшая предоставить доступ к ним широкой общественности из соображений охраны государственной тайны.

Кроме того, Трамп распорядился рассекретить информацию о слежке за сотрудниками его штаба в ходе предвыборной кампании в 2016 году.