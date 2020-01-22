Габбард подала в суд на Клинтон из-за обвинений в связях с РФ

По данным газеты, член Конгресса от Гавайских островов Габбард заявила в своем иске, поданном в федеральный суд Манхэттена, что комментарии Клинтон в подкасте, в которых она предположила, что Россия выдвигает Габбард как «своего кандидата», основаны либо на ее собственном воображении, либо на «чрезвычайно сомнительных теориях заговора».

В иске также отмечается, что Клинтон «сохраняет особую ненависть и враждебность к Тулси», потому что та поддержала сенатора Берни Сандерса вместо Клинтон в кампании Демократической партии 2016 года.

Как отмечает издание, Габбард, чья поддержка среди демократических первичных избирателей в среднем составила около 1% в опросах, заявила, что не будет баллотироваться на пост президента в качестве кандидата от других партий, кроме Демократической.