Габбард подала в суд на Клинтон из-за обвинений в связях с РФ
Кандидат в президенты Тулси Габбард подала иск о диффамации против Хиллари Клинтон в связи с интервью, в котором Клинтон назвала Габбард «фаворитом россиян». Об этом в среду сообщает Associated Press, передает Североамериканское бюро НСН.
«Она является фаворитом россиян», - цитирует издание слова Клинтон, сказанные ей в подкасте «Штаб-квартира кампании с Дэвидом Плуффом».
По данным газеты, член Конгресса от Гавайских островов Габбард заявила в своем иске, поданном в федеральный суд Манхэттена, что комментарии Клинтон в подкасте, в которых она предположила, что Россия выдвигает Габбард как «своего кандидата», основаны либо на ее собственном воображении, либо на «чрезвычайно сомнительных теориях заговора».
В иске также отмечается, что Клинтон «сохраняет особую ненависть и враждебность к Тулси», потому что та поддержала сенатора Берни Сандерса вместо Клинтон в кампании Демократической партии 2016 года.
Как отмечает издание, Габбард, чья поддержка среди демократических первичных избирателей в среднем составила около 1% в опросах, заявила, что не будет баллотироваться на пост президента в качестве кандидата от других партий, кроме Демократической.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Габбард подала в суд на Клинтон из-за обвинений в связях с РФ
- Работа московской антидопинговой лаборатории приостановлена решением WADA
- Парламент Британии одобрил законопроект по Brexit
- В РФ могут снизить пенсионный возраст для многодетных отцов
- Коронавирус у прилетевшего в Санкт-Петербург китайца не подтвердился