СМИ: США тайно ужесточили антироссийские санкции
США тайно ужесточают санкции в отношении России. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, Вашингтон ограничивает платежи за энергоносители, «несмотря на то, что стремятся к мирным переговорам» с Москвой по Украине.
Так, американская администрация прекратила действие «Генеральной лицензии 8», которая разрешала ограниченные транзакции с некоторыми российскими банками для расчетов за нефть, газ и другие энергоресурсы. Документ перестал действовать 12 марта. Белый дом не делал каких-либо публичных объявлений о происходящем.
По данным экспертов, прекращение срока действия лицензии может повлиять на доходы РФ от продажи нефти и газа.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов повысить уровень санкционного давления на Россию до максимального, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru