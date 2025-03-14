СМИ: США тайно ужесточили антироссийские санкции

США тайно ужесточают санкции в отношении России. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Вашингтон ограничивает платежи за энергоносители, «несмотря на то, что стремятся к мирным переговорам» с Москвой по Украине.

Так, американская администрация прекратила действие «Генеральной лицензии 8», которая разрешала ограниченные транзакции с некоторыми российскими банками для расчетов за нефть, газ и другие энергоресурсы. Документ перестал действовать 12 марта. Белый дом не делал каких-либо публичных объявлений о происходящем.

По данным экспертов, прекращение срока действия лицензии может повлиять на доходы РФ от продажи нефти и газа.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов повысить уровень санкционного давления на Россию до максимального, напоминает RT.

