Трамп попросил у Верховного суда защиты от юридического преследования
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Верховный суд должен вмешаться и защитить его от череды предъявляемых исков, которые он назвал вмешательством в выборы.
В соцсети Truth Social он отметил, что иски являются «слабыми», однако признал, что вынужден тратить на них много времени и средств, тем самым отрывая их от предвыборной кампании.
Ранее Трамп подсчитал, что ему грозит 561 год тюрьмы или шесть пожизненных сроков. 45-й президент США назвал незаконными новые обвинения «коррумпированного» Минюста. На этом фоне ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил НСН, что возможный арест Трампа может привести к беспорядкам в США, при этом ситуация с его преследованием уникальна, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru