Трамп попросил у Верховного суда защиты от юридического преследования

В соцсети Truth Social он отметил, что иски являются «слабыми», однако признал, что вынужден тратить на них много времени и средств, тем самым отрывая их от предвыборной кампании.

Ранее Трамп подсчитал, что ему грозит 561 год тюрьмы или шесть пожизненных сроков. 45-й президент США назвал незаконными новые обвинения «коррумпированного» Минюста. На этом фоне ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил НСН, что возможный арест Трампа может привести к беспорядкам в США, при этом ситуация с его преследованием уникальна, сообщает «Радиоточка НСН».

