Трамп заявил, что суд над ним является политическим преследованием
Бывший американский лидер Дональд Трамп назвал начавшийся суд над ним «преследованием политического оппонента», которого не удается победить избирательными средствами, сообщает РИА Новости.
Как считает политик, этого никогда не должно было случиться в США, так как это преследование человека, который лидирует с очень существенным преимуществом на республиканских праймериз и намного опережает Байдена.
«Нельзя, чтобы такое происходило в Америке», — отметил экс-глава Белого дома.
Трамп не признал вину по делу о штурме Капитолия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru