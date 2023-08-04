Трамп заявил, что суд над ним является политическим преследованием

Как считает политик, этого никогда не должно было случиться в США, так как это преследование человека, который лидирует с очень существенным преимуществом на республиканских праймериз и намного опережает Байдена.

«Нельзя, чтобы такое происходило в Америке», — отметил экс-глава Белого дома.

Трамп не признал вину по делу о штурме Капитолия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

