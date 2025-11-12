Трамп попросил президента Израиля помиловать Нетаньяху

Отмечается, что глава Белого дома направил в офис президента Израиля официальное письмо, в котором отметил твердость, которую Нетаньяху проявил в защите интересов страны.

Также Трамп выразил уважение к израильской судебной системе, однако назвал дело против премьер-министра необоснованным и политическим.

«Я рекомендую помиловать Нетаньяху, который был решительным премьер-министром во время войны, а сейчас ведет Израиль к миру», — подчеркнул он.

Ранее Нетаньяху официально предъявлили обвинение по нескольким коррупционным делам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Политик свою вину отрицает.

