Трамп попросил президента Израиля помиловать Нетаньяху
Американский лидер Дональд Трамп попросил президента Израиля Ицхака Герцога снять уголовное преследование с премьер-министра еврейской страны с Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan.
Отмечается, что глава Белого дома направил в офис президента Израиля официальное письмо, в котором отметил твердость, которую Нетаньяху проявил в защите интересов страны.
Также Трамп выразил уважение к израильской судебной системе, однако назвал дело против премьер-министра необоснованным и политическим.
«Я рекомендую помиловать Нетаньяху, который был решительным премьер-министром во время войны, а сейчас ведет Израиль к миру», — подчеркнул он.
Ранее Нетаньяху официально предъявлили обвинение по нескольким коррупционным делам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Политик свою вину отрицает.
