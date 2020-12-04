Трамп пообещал заблокировать военный бюджет

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен заблокировать одобренный Конгрессом военный бюджет на 2021 финансовый год. Он раскритиковал документ за то, что в нем осталось упоминание об освобождении соцсетей от ответственности.

Трамп написал в Twitter, что это очень плохо для национальной безопасности и честности выборов и пообещал применить вето.