Трамп пообещал восстановить на планете «мир через силу»

«Мы восстановим мир с помощь силы на всей нашей планете», — приводит слова Трампа РИА Новости.

Как отметил экс-президент, человечество близко к третьей мировой войне, и только Трамп среди других кандидатов на выборах президента США может предотвратить ее.

Ранее политик заявил, что конфликты на Ближнем Востоке и Украине вышли из-под контроля из-за Вашингтона, и ситуация может обернуться катастрофой, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

