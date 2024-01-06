Трамп пообещал восстановить на планете «мир через силу»

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал восстановить мир на Земле «через силу», если снова займет пост главы государства после выборов в 2024 году. Об этом политик заявил в ходе выступления в штате Айова.

FT предсказала поражение Трампа на выборах и банкротство соцсети X в 2024 году

«Мы восстановим мир с помощь силы на всей нашей планете», — приводит слова Трампа РИА Новости.

Как отметил экс-президент, человечество близко к третьей мировой войне, и только Трамп среди других кандидатов на выборах президента США может предотвратить ее.

Ранее политик заявил, что конфликты на Ближнем Востоке и Украине вышли из-под контроля из-за Вашингтона, и ситуация может обернуться катастрофой, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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