FT предсказала поражение Трампа на выборах и банкротство соцсети X в 2024 году

В 2024 году Дональд Трамп проиграет выборы президента США, а компания X американского бизнесмена Илона Маска обанкротится. Соответствующие прогнозы дала влиятельная британская газета The Financial Times (FT).

Отмечается, что в 2023 году из 20 прогнозов не сбылись лишь три.

По мнению издания, США вновь возглавит президент Джо Байден. Предполагается, что Трампа осудят как минимум в рамках одного разбирательства.

Журналисты считают, что компанию X (бывший Twitter) ждет банкротство. При этом СМИ полагает, что Маск сможет пережить неприятности и вновь станет богатейшим бизнесменом планеты.

По данным газеты Business Insider, Маск намерен трансформировать социальную сеть X в приложение для знакомств, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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