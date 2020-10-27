Трамп пообещал своим избирателям «экономический бум»

Президент США Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками пообещал обеспечить стране рекордный экономический рост в случае своего переизбрания. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп также подверг критике своего оппонента Джозефа Байдена, противопоставив невероятное восстановление экономики под своим руководством той экономической депрессии, в которую, по мнению действующего американского лидера, погрузится страна в случае победы Байдена. Свою экономическую программу Трамп назвал "бумом", тогда как политику Байдена он окрестил словом "плато".