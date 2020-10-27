Трамп пообещал своим избирателям «экономический бум»

Президент США Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками пообещал обеспечить стране рекордный экономический рост в случае своего переизбрания. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп также подверг критике своего оппонента Джозефа Байдена, противопоставив невероятное восстановление экономики под своим руководством той экономической депрессии, в которую, по мнению действующего американского лидера, погрузится страна в случае победы Байдена. Свою экономическую программу Трамп назвал "бумом", тогда как политику Байдена он окрестил словом "плато".

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Трамп от имени всей республиканской партии сообщил о планируемом увеличении количества рабочих мест, о создании безопасной вакцины и о будущем росте ключевых экономических показателей. Трамп также заявил, что пандемия "и так закончится". По мнению Трампа, цель Байдена - "закрыть страну" и отложить меры по поддержке экономики. В свою очередь Трамп намерен вернуть США к обычной жизни в ближайшее время.

Также Трамп вновь подчеркнул, что в начале пандемии виноваты власти Китая. Ранее Трамп уже обвинял Пекин в утаивании данных о происхождении и опасности COVID-19. Пекин отрицает выдвинутые США обвинения.


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ФОТО: РИА Новости / Юки Ивамура
ТЕГИ:Выборы Президента СШАПолитические ДебатыДональд ТрампДжо Байден
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