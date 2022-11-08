СМИ: Трамп может объявить об участии в выборах в ближайшие часы

Экс-глава США Дональд Трамп обсуждает со своими советниками возможность объявления об участии в выборах президента в 2024 году 7 ноября, сообщает CNN со ссылкой на источники в окружении политика.

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Бывший глава государства планирует объявить о намерении баллотироваться в президенты на митинге своих сторонников в штате Огайо, который пройдет 7 ноября в 20:00 по местному времени (04:00 мск вторника).

Ранее Трамп заявил, что с большой вероятностью вновь примет участие в выборах президента и пообещал «очень скоро» раскрыть свои планы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд Трамп
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