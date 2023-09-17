Трамп пообещал решить большинство проблем США за один год

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что сможет быстро решить большинство проблем страны в случае победы на выборах главы государства. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

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«От шести месяцев до года - многие из проблем, практически все проблемы, которые мы обсудили, будут решены», - сказал политик.

Он раскритиковал тех кандидатов, которые обещают решить проблемы в течение двух президентских сроков. По мнению Трампа, избиратели не должны поддерживать таких политиков.

Экс-президент ранее заявил, что США «катятся в ад». Выборы главы Белого дома в 2024 году Трамп счел самыми важными в истории страны, отмечает «Радиоточка НСН».

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