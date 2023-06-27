CNN: Трамп показывал сотрудникам конфиденциальный документ с планами нападения на Иран
Бывший президент США Дональд Трамп якобы раскрыл своим сотрудникам секретную информацию о плане нападения на Иран и продемонстрировал соответствующий конфиденциальный документ. Об этом сообщает CNN.
Телеканал утверждает, что получил аудиозапись, на которой Трамп представляет эти сведения. По данным СМИ, встреча экс-президента с сотрудниками проходила 2021 года в Бедминстере в штате Нью-Джерси.
«Он сказал, что я хочу напасть на Иран, разве это не удивительно? У меня большая кипа бумаг, эта только что появилась. Смотрите. <...> Они предоставили мне это - это не для протокола, но - они представили мне это. Это был он. Это было министерство обороны и он», — следует из записи.
Кроме того, Трамп и его сотрудники пошутили о том, что экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон распечатывала личные электронные письма.
Ранее Дональду Трампу предъявили обвинения в федеральных уголовных преступлениях, связанных с хранением секретных документов. Политик не признал вину по 37 пунктам, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru