Трамп удивился иронии Путина по поводу поддержки Камалы Харрис

Кандидат от Республиканской партии на предстоящих выборах президента США Дональд Трамп признал, что не знает, как реагировать на ироничные комментарии президента России Владимира Путина о поддержке Камалы Харрис, пишет Washington Post.

В во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка Трамп отметил, что Путин заявил о поддержке Харрис после того, как Джо Байден, действующий президент США, ушел из президентской гонки.