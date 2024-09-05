Трамп удивился иронии Путина по поводу поддержки Камалы Харрис

Кандидат от Республиканской партии на предстоящих выборах президента США Дональд Трамп признал, что не знает, как реагировать на ироничные комментарии президента России Владимира Путина о поддержке Камалы Харрис, пишет Washington Post.

В во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка Трамп отметил, что Путин заявил о поддержке Харрис после того, как Джо Байден, действующий президент США, ушел из президентской гонки.

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Путин иронично отметил, что Москва поддерживает Харрис после того, как Байден снялся с выборов, добавив при этом, что окончательный выбор остается за американским народом. Трамп признался, что не понимает, следует ли ему воспринимать это как оскорбление или как неожиданный акт поддержки.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Изначально Байден был основным кандидатом от Демократической партии, но после неудачного выступления на дебатах с Трампом, он принял решение выйти из гонки. Харрис стала кандидатом от демократов, а ее основным соперником будет Трамп.

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ФОТО: AP / ТАСС
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