Трамп пообещал исключить Судан из списка «стран-спонсоров терроризма»

Глава США Дональд Трамп заявил о намерении исключить Судан из перечня стран-спонсоров терроризма из-за выплаты компенсаций пострадавшим от действий террористов. Об этом сообщает Интерфакс.

В своем Twitter американский президент пообещал исключить Судан из списка спонсоров терроризма после того, как страна выплатит 335 млн долларов жертвам терроризма и семьям пострадавших. Он добавил, что это "большой шаг" для Судана и сообщил о том, что Судан перестанет считаться спонсором сразу после получения пострадавшей стороной денежных средств.

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Трамп также назвал новость "отличной" и отметил, что благодаря этому решению для многих американцев настанет "справедливость".

Список стран, которые спонсируют терроризм, был создан в США в 1979 году. Судан был включен в перечень в 1993 году. В настоящий момент в списке находятся еще три государства: КНДР, Иран и Сирия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Борьба С ТерроризмомСуданТрамп
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