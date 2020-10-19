Трамп пообещал исключить Судан из списка «стран-спонсоров терроризма»
Глава США Дональд Трамп заявил о намерении исключить Судан из перечня стран-спонсоров терроризма из-за выплаты компенсаций пострадавшим от действий террористов. Об этом сообщает Интерфакс.
В своем Twitter американский президент пообещал исключить Судан из списка спонсоров терроризма после того, как страна выплатит 335 млн долларов жертвам терроризма и семьям пострадавших. Он добавил, что это "большой шаг" для Судана и сообщил о том, что Судан перестанет считаться спонсором сразу после получения пострадавшей стороной денежных средств.
Трамп также назвал новость "отличной" и отметил, что благодаря этому решению для многих американцев настанет "справедливость".
Список стран, которые спонсируют терроризм, был создан в США в 1979 году. Судан был включен в перечень в 1993 году. В настоящий момент в списке находятся еще три государства: КНДР, Иран и Сирия.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 982 / сут.
Умерли
24 366+179 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+5 328 / сут.
- Новая напасть: Туалет сломался в российском сегменте МКС
- Цены на российский сахар вырастут в два раза
- Россия потеряет 600 миллиардов рублей из-за отсутствия иностранных туристов
- Ереван заявил об ослаблении боёв на юге Карабаха
- Цена подсолнечного масла бьёт рекорды в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru