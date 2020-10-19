Трамп пообещал исключить Судан из списка «стран-спонсоров терроризма»

Глава США Дональд Трамп заявил о намерении исключить Судан из перечня стран-спонсоров терроризма из-за выплаты компенсаций пострадавшим от действий террористов. Об этом сообщает Интерфакс.

В своем Twitter американский президент пообещал исключить Судан из списка спонсоров терроризма после того, как страна выплатит 335 млн долларов жертвам терроризма и семьям пострадавших. Он добавил, что это "большой шаг" для Судана и сообщил о том, что Судан перестанет считаться спонсором сразу после получения пострадавшей стороной денежных средств.