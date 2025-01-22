Трамп помиловал создателя первого в мире дарк-маркетплейса Ульбрихта

Президент США Дональд Трамп помиловал создателя первого в мире дарк-маркетплейса, приговорённого к двум пожизненным срокам, Росса Ульбрихта. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

Трамп назвал «отбросами» тех, что работал над осуждением Ульбрихта, и заявил, что это были те же «сумасшедшие», которые использовали правительство в качестве оружия против него самого.

Президент США также отметил, что позвонил матери осужденного, чтобы сообщить ей о помиловании сына «в честь нее и либертарианского движения», которое оказывало ему поддержку.

«Танго для двоих»: Трамп делает комплименты Путину, угрожая санкциями

Ульбрихт создал сайт Silk Road в 2011 году. Люди на нем могли торговать чем угодно за биткойны и без какого-то вмешательства со стороны государства. Позднее это площадка послужила примером для RAMP, Hydra и других подобных сайтов.

Спустя время Silk Road стали использовали тысячи наркоторговцев, а сумма сделок с использованием биткойна достигла $200 млн.

Ульбрихт получил два пожизненных срока и дополнительно 40 лет тюрьмы по обвинению в торговле наркотиками в особо крупном размере, а также в сговоре с целью отмывания средств и в хакерской деятельности. Приговор для Ульбрихта вызвал у части общественности в США негодование, так как он сам лично не распространял наркотики, а лишь создал сайт. После приговора мать Ульбрихта пыталась освободить сына, в том числе писала петиции и записывала видеообращения к Трампу.

Ранее Трамп подписал указ о возобновлении смертной казни на федеральном уровне, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ПомилованиеДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры