Трамп помиловал создателя первого в мире дарк-маркетплейса Ульбрихта

Президент США Дональд Трамп помиловал создателя первого в мире дарк-маркетплейса, приговорённого к двум пожизненным срокам, Росса Ульбрихта. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

Трамп назвал «отбросами» тех, что работал над осуждением Ульбрихта, и заявил, что это были те же «сумасшедшие», которые использовали правительство в качестве оружия против него самого.

Президент США также отметил, что позвонил матери осужденного, чтобы сообщить ей о помиловании сына «в честь нее и либертарианского движения», которое оказывало ему поддержку.