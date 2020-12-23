Трамп помиловал двух фигурантов дела о вмешательстве России в президентские выборы

Президент США Дональд Трамп включил в список на помилование 20 человек, включая двух граждан, которых обвиняют во вмешательстве в американские выборы. Об этом пишет The New York Times.

Речь идеь о бывшем советнике предвыьорного штаба Трампа Джордже Пападопулосе и гражданенине Нидерландов Алексе ван дер Цваане. Пападопулос занимался вопросами внешней политики в штабе Трампа в 2016 году, а годом позже его обвинили в даче ложных показаний федеральным чиновникам в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. В 2018 ван дер Цваан получил те же обвинения.