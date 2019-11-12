Эрдоган хочет рассказать Путину об итогах своего визита в США

12 ноября 201912:15

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет в обязательном порядке провести телефонную беседу с Владимиром Путиным после своего визита в США. Как подчеркнул Эрдоган, несмотря на совместные усилия, районы на северо-востоке Сирии так и не удалось очистить от курдских отрядов, которых Анкара считает террористами, передает «Свободная пресса».

Турецкий лидер сообщил, что намерен обсудить в ходе визита в Вашингтон с президентом Дональдом Трампом невыполнение США соглашения по Сирии в части создания зоны безопасности.

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США и Турция 17 октября объявили о приостановке военной операции Анкары на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии.

Позднее Эрдоган заявил, что Вашингтон не полностью следует своим обязательствам, в свою очередь Анкара, по его словам, не намерена идти на компромиссы.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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