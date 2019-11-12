Эрдоган хочет рассказать Путину об итогах своего визита в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет в обязательном порядке провести телефонную беседу с Владимиром Путиным после своего визита в США. Как подчеркнул Эрдоган, несмотря на совместные усилия, районы на северо-востоке Сирии так и не удалось очистить от курдских отрядов, которых Анкара считает террористами, передает «Свободная пресса».

Турецкий лидер сообщил, что намерен обсудить в ходе визита в Вашингтон с президентом Дональдом Трампом невыполнение США соглашения по Сирии в части создания зоны безопасности.