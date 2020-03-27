Некуда девать. На нефть нет спроса

Из двух мировых бед нашего времени, названных на днях Владимиром Путиным – коронавируса и обвала нефтяных цен – вторая грозит сохраниться надолго. Если с коронавирусом, как обнадежил глава государства, мы справимся менее чем за три месяца, то нефтяные котировки могут застрять у критически низких значений надолго. Критических для всех сырьевых экономик, и для российской в частности. На рынок с начала года оказывалось давление в связи с падением потребления нефти из-за вспышки коронавируса, а распад сделки ОПЕК+ по сдерживанию нефтедобычи и решение Саудовской Аравии, наоборот, ее увеличить да еще торговать с огромными скидками цены просто обрушили. На момент подготовки материала баррель марки Brent торговался на лондонской бирже чуть выше 24,5 долларов.

Ситуация зашла настолько далеко, что нефть практически больше некуда девать. Свободное место для хранения невостребованной нефти во всем мире закончится всего через три месяца, - предупредили эксперты, к которым обратилось агентство Bloomberg. Их расчеты таковы: для хранения доступен объем в 1,6 млрд баррелей. К исходу первой половины года при сохранении текущего дисбаланса между спросом и предложением запасы увеличатся на 1,8 млрд баррелей. Некоторые страны, как, например, Пакистан, остановили импорт нефти – хранилища залиты до краев. А несколько крупных нефтетрейдеров заказали супертанкеры для хранения нефти в море.

Теперь о том, что при сохранении нынешних низких цен ждет Россию, чей бюджет процентов на сорок состоит из доходов от продажи нефти. Варианты ответа на этот вопрос дал замминистра энергетики Павел Сорокин. По его словам, которые приводит РБК, цену в 25 долларов за баррель Россия сможет выдерживать полгода-год благодаря гибкой системе налогообложения. На этот период есть чем компенсировать выпадающие доходы, поскольку за минувшие годы удалось создать значительные резервы. Но если такая цена продержится в течение двух-трех лет, это создаст большие проблемы, - считает замглавы Минэнерго. Восстановление возможно, когда рынок увидит растущий спрос после завершения карантинных мероприятий в нескольких странах. Тогда нефть может вернуться к отметкам 40-45 долларов за баррель. Пока Минэнерго, по словам его замглавы, не рассматривает сценарий, при котором цена в 25 долларов за баррель установится надолго.

Его бы устами… Пока же из-за двух бед – коронавируса и обвала нефтяных котировок – только успевают подсчитывать убытки одна за другой отрасли российской экономики. Не только «нефтянка».

