Трамп подтвердил готовность участвовать в очередных дебатах с Байденом

Напомним, в ходе первых теледебатов соперник Трампа на президентских выборах в США, кандидат от Демократической партии Джо Байден назвал своего оппонента худшим президентом в истории США.

Российский телеведущий, гражданин США Владимир Познер в эфире НСН назвал «абсолютно позорными» дебаты между Трампом и Байденом.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. До них кандидат от Республиканской партии, действующий президент США Дональд Трамп и его соперник от демократов, бывший вице-президент Джо Байден еще два раза встретятся в режиме теледебатов.

