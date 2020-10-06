Трамп подтвердил готовность участвовать в очередных дебатах с Байденом
Дональд Трамп подтвердил, что 15 октября планирует участвовать в дебатах с кандидатом в президенты США от Демократической партии, бывшим вице-президентом страны Джо Байденом.
«Жду дебатов в четверг вечером, 15 октября, в Майами. Это будет прекрасно!» — написал глава Белого дома в своём Twitter.
Кроме того, действующий президент США, у которого ранее был обнаружен COVID-19, заявил, что чувствует себя прекрасно. Напомним, ранее 6 октября стало известно, что Дональда Трампа выписали из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где он проходил лечение от коронавирусной инфекции.
Напомним, в ходе первых теледебатов соперник Трампа на президентских выборах в США, кандидат от Демократической партии Джо Байден назвал своего оппонента худшим президентом в истории США.
Российский телеведущий, гражданин США Владимир Познер в эфире НСН назвал «абсолютно позорными» дебаты между Трампом и Байденом.
Выборы президента США намечены на 3 ноября. До них кандидат от Республиканской партии, действующий президент США Дональд Трамп и его соперник от демократов, бывший вице-президент Джо Байден еще два раза встретятся в режиме теледебатов.
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