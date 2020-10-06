Байден сожалеет, что назвал Трампа клоуном
Кандидат на пост президента США от демократов Джозеф Байден заявил, что сожалеет, что во время теледебатов назвал действующего главу страны Дональда Трампа клоуном. По словам политика, ему следовало бы обозначить это как шутовство. В этом Байден признался в понедельник, 5 октября, в ходе онлайн-встречи с потенциальными избирателями, организованной телекомпанией NBC, пишут «Известия».
Соперник Трампа на предстоящих выборах пояснил, что таким образом он попытался заставить Трампа вести себя уважительно во время дебатов. При этом президент не ответил серьезно ни на один вопрос.
Первые очные дебаты Трампа и Байдена состоялись 29 сентября в Кливленде. Российский телеведущий, гражданин США Владимир Познер в эфире НСН назвал «абсолютно позорными» дебаты между Трампом и Байденом. Соперники бесконечно оскорбляли друг друга и обвиняли.
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