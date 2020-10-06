Байден сожалеет, что назвал Трампа клоуном

Соперник Трампа на предстоящих выборах пояснил, что таким образом он попытался заставить Трампа вести себя уважительно во время дебатов. При этом президент не ответил серьезно ни на один вопрос.

Первые очные дебаты Трампа и Байдена состоялись 29 сентября в Кливленде. Российский телеведущий, гражданин США Владимир Познер в эфире НСН назвал «абсолютно позорными» дебаты между Трампом и Байденом. Соперники бесконечно оскорбляли друг друга и обвиняли.

