Трамп подтвердил, что готов предложить Маску место в правительстве США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп подтвердил, что готов предложить американскому миллиардеру Илону Маску место в правительстве США в случае своей победы на выборах.

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Трамп выразил обеспокоенность тем фактом, что у Маска много сторонней работы.

По словам экс-президента США, Маск мог бы консультировать по некоторым вопросам.

Ранее стало известно, что вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис пообещала в случае своей победы на выборах продолжить оказывать поддержку Украине и союзникам Вашингтона по НАТО, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / AP
ТЕГИ:СШАИлон МаскДональд Трамп

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