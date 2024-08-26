Трамп подтвердил, что готов предложить Маску место в правительстве США
26 августа 202413:01
Кандидат в президенты США Дональд Трамп подтвердил, что готов предложить американскому миллиардеру Илону Маску место в правительстве США в случае своей победы на выборах.
Трамп выразил обеспокоенность тем фактом, что у Маска много сторонней работы.
По словам экс-президента США, Маск мог бы консультировать по некоторым вопросам.
Ранее стало известно, что вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис пообещала в случае своей победы на выборах продолжить оказывать поддержку Украине и союзникам Вашингтона по НАТО, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru