Маск заявил об угрозах из-за работы по сокращению госрасходов США
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что получает угрозы в свой адрес из-за своей деятельности по сокращению государственных расходов в США.
По его словам, если администрация президента Дональда Трампа не примет меры по урезанию бюджета, страна может столкнуться с банкротством. Маск отметил, что США тратят более $1 трлн на проценты по госдолгу.
Он подчеркнул, что на фоне этой ситуации и множества угроз ему приходится работать над улучшением финансовой ситуации в стране.
Маск также отметил, что его роль в правительстве — это неофициальная позиция, и он является «специальным правительственным сотрудником», несмотря на то что Трамп публично называл его главой Департамента эффективности правительства (DOGE), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru