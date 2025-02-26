Маск заявил об угрозах из-за работы по сокращению госрасходов США

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что получает угрозы в свой адрес из-за своей деятельности по сокращению государственных расходов в США.

По его словам, если администрация президента Дональда Трампа не примет меры по урезанию бюджета, страна может столкнуться с банкротством. Маск отметил, что США тратят более $1 трлн на проценты по госдолгу.

Маск и его компании получили от государства 38 миллиардов долларов

Он подчеркнул, что на фоне этой ситуации и множества угроз ему приходится работать над улучшением финансовой ситуации в стране.

Маск также отметил, что его роль в правительстве — это неофициальная позиция, и он является «специальным правительственным сотрудником», несмотря на то что Трамп публично называл его главой Департамента эффективности правительства (DOGE), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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