Маск заявил об угрозах из-за работы по сокращению госрасходов США

Он подчеркнул, что на фоне этой ситуации и множества угроз ему приходится работать над улучшением финансовой ситуации в стране.

Маск также отметил, что его роль в правительстве — это неофициальная позиция, и он является «специальным правительственным сотрудником», несмотря на то что Трамп публично называл его главой Департамента эффективности правительства (DOGE), передает «Радиоточка НСН».

