Трамп подписал указ о приостановке помощи Украине и другим странам на 90 дней
Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке помощи Украине и другим странам на 90 дней, передает AP.
По словам Трампа, за это время нынешние договоренности будут проанализированы новой администрацией президента США, будут сделаны выводы о их целесообразности на будущее.
При этом СМИ отмечают, что иностранная помощь от США в целом составляла не более 1% бюджета, за исключением особых случаев, например, поддержки Украины.
США ранее выделили Украине новый пакет военной помощи почти на 2,5 миллиарда долларов. Его вторая часть предусматривает долгосрочные поставки вооружений.
Президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению сделки с Россией, сообщил журналистам американский лидер Дональд Трамп. Также политик призвал президента России Владимира Путина тоже быть готовым к заключению сделки, так как считает, что это будет в интересах России, передает «Радиоточка НСН».
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