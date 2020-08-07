Трамп подписал два указа о борьбе с TikTok и WeChat
Президент США Дональд Трамп подписал два указа о борьбе с угрозой TikTok и китайского мобильного приложения WeChat, говорится в материалах на сайте Белого дома.
В течение 45 дней после публикации указа любые лица или компании должны прекратить взаимодействие с компаниями, которые владеют этими приложениями, то есть ByteDance и Tencent.
Как говорится в тексте указов, распространение в США китайских мобильных приложений несет угрозу национальной безопасности. В частности, TikTok автоматически фиксирует и передает китайским властям огромный массив информации о cетевой активности пользователей, их местоположении и поисковой истории. Передача этих данных китайским властям создает возможность для них отслеживать перемещения и местоположение американских госслужащих, создавать досье для шантажа и промышленного шпионажа.
Американская компания Microsoft заинтересовалась покупкой популярного китайского приложения TikTok после выдвинутого ультиматума Трампом. Американский лидер, ссылаясь на риски национальной безопасности, связанные с китайским приложением, потребовал до 15 сентября, прийти к соглашению о сделку по продаже TikTok, иначе работа соцсети будет запрещена на территории страны. Сделку оценили в 10-30 млрд долларов.
Microsoft обязалась перед властями США перенести системы социальной сети на территорию страны в случае покупки TikTok. Однако, нигде не уточняется, намерена ли Microsoft выкупить всю соцсеть или только американский сегмент.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
872 тыс.+5 267 / сут.
Умерли
14 606+116 / сут.
Выздоровели
676 тыс.+7 331 / сут.
- До конца 2020-го представят космическую программу на десятилетие
- Рис повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
- 32 млрд рублей Абызова требуют обратить в доход государства
- СМИ назвали тех, кто стоит за задержанием россиян в Белоруссии
- Трамп подписал два указа о борьбе с TikTok и WeChat
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru