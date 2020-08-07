Трамп подписал два указа о борьбе с TikTok и WeChat

В течение 45 дней после публикации указа любые лица или компании должны прекратить взаимодействие с компаниями, которые владеют этими приложениями, то есть ByteDance и Tencent.

Как говорится в тексте указов, распространение в США китайских мобильных приложений несет угрозу национальной безопасности. В частности, TikTok автоматически фиксирует и передает китайским властям огромный массив информации о cетевой активности пользователей, их местоположении и поисковой истории. Передача этих данных китайским властям создает возможность для них отслеживать перемещения и местоположение американских госслужащих, создавать досье для шантажа и промышленного шпионажа.

Американская компания Microsoft заинтересовалась покупкой популярного китайского приложения TikTok после выдвинутого ультиматума Трампом. Американский лидер, ссылаясь на риски национальной безопасности, связанные с китайским приложением, потребовал до 15 сентября, прийти к соглашению о сделку по продаже TikTok, иначе работа соцсети будет запрещена на территории страны. Сделку оценили в 10-30 млрд долларов.

Microsoft обязалась перед властями США перенести системы социальной сети на территорию страны в случае покупки TikTok. Однако, нигде не уточняется, намерена ли Microsoft выкупить всю соцсеть или только американский сегмент.