Трамп планирует поговорить с Путиным

Трамп выразил надежду на то, что если российский лидер согласится на прекращение огня, это будет означать значительный прогресс в разрешении украинского конфликта.

По словам Трампа, согласие Путина на прекращение огня будет «75% пути» к завершению конфликта. Он подчеркнул, что для достижения мира необходима воля обеих сторон, передает «Радиоточка НСН».

