Трамп планирует поговорить с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести разговор с президентом России Владимиром Путиным в течение текущей недели.

Отвечая на вопросы журналистов, американский лидер подтвердил, что разговор с российским президентом, скорее всего, состоится на этой неделе.

Трамп заявил, что США и Россия проведут встречи по Украине 11 или 12 марта

Трамп выразил надежду на то, что если российский лидер согласится на прекращение огня, это будет означать значительный прогресс в разрешении украинского конфликта.

По словам Трампа, согласие Путина на прекращение огня будет «75% пути» к завершению конфликта. Он подчеркнул, что для достижения мира необходима воля обеих сторон, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Серей Гунеев
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