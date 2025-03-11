Трамп планирует поговорить с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести разговор с президентом России Владимиром Путиным в течение текущей недели.
Отвечая на вопросы журналистов, американский лидер подтвердил, что разговор с российским президентом, скорее всего, состоится на этой неделе.
Трамп выразил надежду на то, что если российский лидер согласится на прекращение огня, это будет означать значительный прогресс в разрешении украинского конфликта.
По словам Трампа, согласие Путина на прекращение огня будет «75% пути» к завершению конфликта. Он подчеркнул, что для достижения мира необходима воля обеих сторон, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru