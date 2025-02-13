Трамп ожидает визита Путина в США и своей поездки в Россию

«Фактически, мы ожидаем, что он приедет сюда, а я – туда», — заявил глава Белого дома. Трамп также отметил, что не давал обещаний посетить с визитом Украину.

Также президент указал, что намерен провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

