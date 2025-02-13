Трамп ожидает визита Путина в США и своей поездки в Россию
13 февраля 202501:24
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что ожидает визита президента России Владимира Путина в США, а также своего ответного визита - в РФ.
«Фактически, мы ожидаем, что он приедет сюда, а я – туда», — заявил глава Белого дома. Трамп также отметил, что не давал обещаний посетить с визитом Украину.
Также президент указал, что намерен провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru