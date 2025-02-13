СМИ: Трамп намерен провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии

Американский президент Дональд Трамп заявил о намерении провести первую после избрания встречу с лидером России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, сообщает CBS News.

Белый дом назвал контакты Трампа с Путиным и Зеленским очень позитивными

По данным телеканала, об этом глава Белого дома сообщил журналистам в Овальном кабинете.

Трамп заявил о намерении часто контактировать с Путиным по телефону. После первой встречи в рамках саммита США-РФ может состояться вторая, отметил президент.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин Трампа в Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
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