Российский рынок акций вырос после переговоров Путина и Трампа

Российский фондовый рынок ускорил рост в вечерней торговой сессии после телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, что отразилось на котировках ряда ведущих компаний.

Наибольший рост продемонстрировали акции СПб-биржи (+8,39%), «Газпрома» (+8,13%), а также «Юнипро» (+5,45%) и «Распадской» (+5,27%). Котировки других компаний, таких как ТГК-1 (+4,75%), «Новатэка» (+4,26%) и «Сбера» (+3,84%), также показали значительный рост.