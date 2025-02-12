Российский рынок акций вырос после переговоров Путина и Трампа
Российский фондовый рынок ускорил рост в вечерней торговой сессии после телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, что отразилось на котировках ряда ведущих компаний.
Наибольший рост продемонстрировали акции СПб-биржи (+8,39%), «Газпрома» (+8,13%), а также «Юнипро» (+5,45%) и «Распадской» (+5,27%). Котировки других компаний, таких как ТГК-1 (+4,75%), «Новатэка» (+4,26%) и «Сбера» (+3,84%), также показали значительный рост.
В то же время, на фоне общей положительной динамики, акции «Фосагро» (-2,53%), «Фармсинтеза» (-1,3%) и «Эн+ групп» (-0,38%) закрылись с потерями.
Индекс Мосбиржи (IMOEX2) в ходе вечерней сессии преодолел отметку в 3 100 пунктов впервые с июля 2024 года, что также связано с позитивным настроем на фоне переговоров лидеров двух стран, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru