Трамп ожидает к себе несправедливого отношения на теледебатах
Дональд Трамп признался, что ожидает несправедливого подхода от модератора первого раунда теледебатов Криса Уоллеса. Президент США предположил, что он не будет задавать его оппоненту – кандидату от демократов Джо Байдену острые вопросы, все они, по мнению, главы Белого дома, будут адресованы ему.
«Он будет задавать острые вопросы мне, и это будет несправедливо. Я в этом не сомневаюсь», - заявил Трамп в подкасте с ведущим телеканала Fox News Брайаном Килмидом.
А ранее президент США признался, что ожидает «отличного выступления» Байдена на предстоящих дебатах, назвав его профессионалом.
Добавим, первые теледебаты намечены на 29 сентября. В течение полутора часов их участникам будут задавать вопросы по шести уже отобранным темам, уделив каждой 15 минут. В перечне тем: беспорядки в городах США, борьба с коронавирусой инфекцией, экономика и безопасность выборов.
К слову, ранее Дональд Трамп заявил, что согласится с проигрышем на выборах главы государства в ноябре, если Верховный суд объявит победителем представителя Демократической партии Джо Байдена.
«О, с этим я соглашусь. Но я думаю, нам еще предстоит долгий путь, прежде чем мы дойдем до этого», - сказал он в подкасте с ведущим телеканала Fox News Брайаном Килмидом.
Ранее действующий президент США не стал давать гарантий мирной передачи власти. По его словам, он намерен победить.
В свою очередь, Джо Байден заявлял, что в случае проигрыша Дональда Трампа военные «выведут» его из Белого дома. Руководство вооруженных сил в ответ напомнило, что находится вне политики и намерено и дальше соблюдать законы страны.
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