Трамп ожидает к себе несправедливого отношения на теледебатах

Дональд Трамп признался, что ожидает несправедливого подхода от модератора первого раунда теледебатов Криса Уоллеса. Президент США предположил, что он не будет задавать его оппоненту – кандидату от демократов Джо Байдену острые вопросы, все они, по мнению, главы Белого дома, будут адресованы ему.

«Он будет задавать острые вопросы мне, и это будет несправедливо. Я в этом не сомневаюсь», - заявил Трамп в подкасте с ведущим телеканала Fox News Брайаном Килмидом.

А ранее президент США признался, что ожидает «отличного выступления» Байдена на предстоящих дебатах, назвав его профессионалом.

Добавим, первые теледебаты намечены на 29 сентября. В течение полутора часов их участникам будут задавать вопросы по шести уже отобранным темам, уделив каждой 15 минут. В перечне тем: беспорядки в городах США, борьба с коронавирусой инфекцией, экономика и безопасность выборов.