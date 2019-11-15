Трамп отреагировал на признание Стоуна виновным во лжи

15 ноября 201920:59

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал признание судом виновным в даче ложных показаний своего бывшего советника Роджера Стоуна.

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«Вот теперь они обвиняют Роджера Стоуна во лжи и хотят посадить его в тюрьму на долгие годы. Ну, а как же Бесчестная Хиллари, Коми, Стржок, Пейдж, Маккейб, Бреннан, Клэппер, хитрый Шифф, Ор и Нелли, Стил и все остальные, включая даже самого Мюллера? Разве они не лгали? Невиданные двойные стандарты в истории нашей страны?», - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Ранее сегодня стало известно, что Стоун был признан виновным по всем пунктам обвинения по делу о даче ложных заявлений перед Конгрессом в федеральном суде Вашингтона. Он обвинялся, в частности, в воспрепятствовании правосудию, создании препятствий для свидетелей и лжесвидетельстве.


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