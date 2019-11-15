Экс-советник Трампа Стоун признан виновным по делу о даче ложных показаний

15 ноября 201920:34

Экс-советник президента США Дональд Трамп Роджер Стоун был признан виновным по всем пунктам обвинения по делу о даче ложных заявлений перед Конгрессом в федеральном суде Вашингтона. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что вынесение приговора назначено на 6 февраля.

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Стоун был обвинен в предоставлении ложных заявлений Комитету по разведке Палаты представителей о связях с WikiLeaks, что препятствовало расследованию в Конгрессе вмешательства России в выборы. Обвинение утверждало, что Стоун намеренно солгал о том, что он использовал посредников для получения информации WikiLeaks и публикации взломанных электронных писем демократов. Они заявляли, что он скрыл правду, чтобы защитить кампанию Трампа.

В свою очередь, защита Стоуна утверждала, что в этом не было никакого смысла, поскольку Трамп уже тогда был президентом.

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