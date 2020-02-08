Трамп отправил в отставку сотрудников администрации за импичмент

8 февраля 202012:44

Президент США Дональд Трамп снова сделал кадровые перестановки. Американский лидер отправил в отставку нескольких представителей администрации. Они выступаили против американского лидера в рамках процесса о его импичменте.

Уточняется, что речь идет о сотруднике Совета по национальной безопасности Александере Виндмане и его брате Юджине, который работал в адвокатской службе Белого дома, уточняет МК.ru

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Также освобожден от должности постпред США при ЕС Гордон Сандленд.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН прогнозировал кадровую встряску всей команды Трампа. Эксперт связывал перестановки с международной политикой и выполнением предвыборных обещаний Трампа.

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