Трамп отправил в отставку сотрудников администрации за импичмент
Президент США Дональд Трамп снова сделал кадровые перестановки. Американский лидер отправил в отставку нескольких представителей администрации. Они выступаили против американского лидера в рамках процесса о его импичменте.
Уточняется, что речь идет о сотруднике Совета по национальной безопасности Александере Виндмане и его брате Юджине, который работал в адвокатской службе Белого дома, уточняет МК.ru
Также освобожден от должности постпред США при ЕС Гордон Сандленд.
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН прогнозировал кадровую встряску всей команды Трампа. Эксперт связывал перестановки с международной политикой и выполнением предвыборных обещаний Трампа.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- СМИ сообщают о сокращениях российских пилотов в Китае
- Массовая драка в Казахстане. Что известно о происшествии
- Трамп отправил в отставку сотрудников администрации за импичмент
- Депутат Шерин назвал уловкой обвинения о преследовании спутников-шпионов США
- Ляшко обвинил Киев в обмане украинцев с ценами на газ