Трамп отправил в отставку сотрудников администрации за импичмент

Президент США Дональд Трамп снова сделал кадровые перестановки. Американский лидер отправил в отставку нескольких представителей администрации. Они выступаили против американского лидера в рамках процесса о его импичменте.

Уточняется, что речь идет о сотруднике Совета по национальной безопасности Александере Виндмане и его брате Юджине, который работал в адвокатской службе Белого дома, уточняет МК.ru