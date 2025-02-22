Трамп отправил в отставку главу комитета начальников штабов ВС
Президент США Дональд Трамп отправил председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил генерала Чарльза Брауна в отставку. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.
Глава государства поблагодарил Брауна за более чем 40-летнюю службу США, назвав генерала «прекрасным джентльменом и выдающимся лидером».
Трамп выдвинул кандидатом на пост главы комитета генерала ВВС Дэна Кейна. Как отметил американский лидер, Кейн - опытный пилот, эксперт по национальной безопасности, успешный бизнесмен и «"боец" со значительным опытом работы в сфере межведомственных и специальных операций».
Ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа сократила не менее 8704 федеральных служащих.
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