Трамп отправил в отставку главу комитета начальников штабов ВС

Президент США Дональд Трамп отправил председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил генерала Чарльза Брауна в отставку. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

Глава государства поблагодарил Брауна за более чем 40-летнюю службу США, назвав генерала «прекрасным джентльменом и выдающимся лидером».

Трамп выдвинул кандидатом на пост главы комитета генерала ВВС Дэна Кейна. Как отметил американский лидер, Кейн - опытный пилот, эксперт по национальной безопасности, успешный бизнесмен и «"боец" со значительным опытом работы в сфере межведомственных и специальных операций».

Ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа сократила не менее 8704 федеральных служащих.

