СМИ назвали число сокращенных Трампом федеральных служащих в США

По данным газеты, это, в том числе, сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID), Бюро по защите финансовых прав потребителей США (CFPB), федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

Также были сокращены 33 следователя, занимавшихся делами о штурме Капитолия и в отношении Трампа, и не менее 22 правительственных инспекторов.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что предложение Трампа уволиться по собственному желанию и получить повышенное выходное пособие приняли около 40 тысяч госслужащих США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».