СМИ назвали число сокращенных Трампом федеральных служащих в США
Администрация 47-го президента США Дональда Трампа сократила не менее 8704 федеральных служащих. Об этом сообщает New York Times.
По данным газеты, это, в том числе, сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID), Бюро по защите финансовых прав потребителей США (CFPB), федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).
Также были сокращены 33 следователя, занимавшихся делами о штурме Капитолия и в отношении Трампа, и не менее 22 правительственных инспекторов.
Ранее в американских СМИ появилась информация, что предложение Трампа уволиться по собственному желанию и получить повышенное выходное пособие приняли около 40 тысяч госслужащих США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru