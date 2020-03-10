Трамп отказался приезжать в Россию на День Победы
Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая на празднование Дня Победы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в российских госструктурах.
Одновременно с этим в администрации США заверили, что Вашингтон направит в Москву официальную делегацию. Кроме того, Белый дом уже направил в Кремль список из высокопоставленных лиц.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе встречи с Трампом последний заявил, что хочет посетить Москву в День Победы, если ему позволит график.
Также глава МИД РФ отметил, что Трамп поддержал инициативу президента РФ Владимира Путина о проведении саммит лидеров стран-постоянных членов Совбеза ООН , передает RT.
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