Трамп отказался приезжать в Россию на День Победы

Одновременно с этим в администрации США заверили, что Вашингтон направит в Москву официальную делегацию. Кроме того, Белый дом уже направил в Кремль список из высокопоставленных лиц.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе встречи с Трампом последний заявил, что хочет посетить Москву в День Победы, если ему позволит график.

Также глава МИД РФ отметил, что Трамп поддержал инициативу президента РФ Владимира Путина о проведении саммит лидеров стран-постоянных членов Совбеза ООН , передает RT.

