Россинам объяснили, когда лучше покупать билеты на мероприятия
Билеты на культурные события с высоким ажиотажем следует приобретать сразу после открытия продаж. Как пишет «Газета.Ru», об этом заявил директор транзакционного бизнеса Ticketland Денис Вайнштейн.
По его словам, лучшие места на такие мероприятия продаются в первые 30–60 минут, а за первые сутки могут раскупить до половины зала. Затем цены могут вырасти.
«Если такие события доходят до статуса sold out, это обычно происходит в течение 1–3 дней, шансы купить хорошие места резко падают», — указал Вайнштейн.
В Ticketland добавили, что большинство россиян покупают билеты за неделю до мероприятия.
Ранее глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн заявил «Радиоточке НСН», что высокие цены на билеты на стадионный концерт группы «Ленинград» в Москве могут быть связаны с гонораром Сергею Шнурову.
Горячие новости
- Россинам объяснили, когда лучше покупать билеты на мероприятия
- Аналитик Леонков рассказал, к чему приведет нехватка солдат в ВСУ
- СМИ: Иран отверг перемирие с США
- США одобрили: Политолог объяснил желание Турции помочь Кубе
- Три сотрудника МЧС пострадали в результате атаки ВСУ в Запорожской области
- «Прибыли нет»: Глава РСПП не увидел условий для налога на сверхприбыль
- Сбой у банков в России связали с DDOS-атаками с территории США
- Трамп отказался превращать Канаду в 51-й штат США
- Осужденный соучастник теракта в «Крокус Сити Холле» покончил с собой в СИЗО
- РЖД выставили на продажу небоскреб Moscow Towers в Москва-Сити