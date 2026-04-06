Россинам объяснили, когда лучше покупать билеты на мероприятия

Билеты на культурные события с высоким ажиотажем следует приобретать сразу после открытия продаж. Как пишет «Газета.Ru», об этом заявил директор транзакционного бизнеса Ticketland Денис Вайнштейн.

По его словам, лучшие места на такие мероприятия продаются в первые 30–60 минут, а за первые сутки могут раскупить до половины зала. Затем цены могут вырасти.

«Если такие события доходят до статуса sold out, это обычно происходит в течение 1–3 дней, шансы купить хорошие места резко падают», — указал Вайнштейн.

В Ticketland добавили, что большинство россиян покупают билеты за неделю до мероприятия.

Ранее глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн заявил «Радиоточке НСН», что высокие цены на билеты на стадионный концерт группы «Ленинград» в Москве могут быть связаны с гонораром Сергею Шнурову.

ФОТО: пресс-служба концертного агентства «ГЕТ» | автор фото Артем Малафеев
