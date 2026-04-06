«Хватит на 10 дней»: Почему Турция не спасет Кубу от энергоблокады
Президент США действовал на Кубе «методом тыка», ударив в самое слабое место, а сейчас руки у Трампа заняты, сказал в эфире НСН Борис Мартынов.
Турецкая плавучая электростанция поможет Кубе справиться с энергокризисом на 10 дней, при этом у Гаваны сейчас есть время восстановить энергетику, объяснил в интервью НСН профессор МГИМО, специалист по Латинской Америке Борис Мартынов.
Ранее стало известно, что Турция направила на Кубу плавучую электростанцию «Белгин Султан» с целью помочь этой стране справиться с энергетическим кризисом. Мартынов объяснил, какова сейчас ситуация на Кубе.
«Плавучая электростанция, конечно, хорошо, но одного танкера хватит дней на 10, как говорят специалисты. Куба дошла до такого состояния, что попала в энергетическую блокаду. Сети на Кубе сильно истощены, все ТЭЦ устарели, они теряют примерно 50% только при передаче энергии. Сама Куба себя может обеспечить только на 30%. При этом сейчас можно срочно исправлять ситуацию, поскольку руки у Трампа заняты и неизвестно, когда развяжутся. Его тактику просчитать очень трудно. На примере Ирана она дала серьезнейший сбой. На Кубе он действовал методом тыка, ударив в самое слабое место, которым является энергетика», - отметил собеседник НСН.
Президент США Дональд Трамп в конце января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, что, по сути, стало началом энергетической блокады этой страны. При этом российский танкер «Анатолий Колодкин» в конце марта доставил на Кубу 100 тысяч тонн сырой нефти, напоминает «Радиоточка НСН».
