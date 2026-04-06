США одобрили: Политолог объяснил желание Турции помочь Кубе
Помогая Кубе, турецкие власти пытаются не растерять престиж на международной арене и продолжать вести независимую политику, сказал НСН Икбаль Дюрре.
Турция помогла Кубе, по всей видимости, с одобрения США, сейчас турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не в том положении, чтобы ссориться с Вашингтоном. Об этом НСН заявил турецкий политолог Икбаль Дюрре.
Турция направила на Кубу плавучую электростанцию «Белгин Султан», чтобы помочь стране справиться с энергетическим кризисом, сообщила газета Türkiye. Отмечается, что Куба, страдающая от серьезных трудностей с электроснабжением, получит поддержку в виде электроэнергии от турецкой станции. Плавучая электростанция уже прибыла в порт Гаваны и активно участвует в обеспечении энергией значительного числа кубинцев. Дюрре предположил, что такой шаг был согласован с властями США.
«В последнее время президент США Дональд Трамп мыслит мягче касательно гуманитарных ситуаций на Кубе. Мне не кажется, что Эрдоган пошел бы на такой шаг без учета такого подхода Трампа. Сейчас Эрдоган не в том положении, исходя из внутриэкономической и внутриполитической ситуации, чтобы идти против Трампа. Думаю, этот ход направлен на усиление престижа Турции на международной дипломатической арене и сохранение возможности вести самостоятельную, независимую линию в политике. Не думаю, что это кардинальное изменение во внешней политике Турции. Турция старается балансировать в отношениях с Вашингтоном, чтобы, не дай бог, не оказаться на стороне, например, Ирана. Вообще линия внешней политики Турции приобрела более проамериканский, пронатовский характер», — сказал Дюрре.
Ранее российский танкер «Анатолий Колодкин» доставил на Кубу 100 тысяч тонн нефти в рамках гуманитарной помощи.
Горячие новости
