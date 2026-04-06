Турция помогла Кубе, по всей видимости, с одобрения США, сейчас турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не в том положении, чтобы ссориться с Вашингтоном. Об этом НСН заявил турецкий политолог Икбаль Дюрре.

Турция направила на Кубу плавучую электростанцию «Белгин Султан», чтобы помочь стране справиться с энергетическим кризисом, сообщила газета Türkiye. Отмечается, что Куба, страдающая от серьезных трудностей с электроснабжением, получит поддержку в виде электроэнергии от турецкой станции. Плавучая электростанция уже прибыла в порт Гаваны и активно участвует в обеспечении энергией значительного числа кубинцев. Дюрре предположил, что такой шаг был согласован с властями США.