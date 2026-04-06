Число жертв ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» выросло до 11 человек

Число жертв пожара на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане выросло до 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что продолжаются поиски ещё одного сотрудника.

«Общее число госпитализированных... составляет 25 человек. У всех наблюдается позитивная динамика в выздоровлении», - добавили в компании.

Ранее в пресс-службе холдинга «СИБУР» рассказали, что после ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» пропали девять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
