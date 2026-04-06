Число жертв ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» выросло до 11 человек
6 апреля 202618:43
Число жертв пожара на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане выросло до 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что продолжаются поиски ещё одного сотрудника.
«Общее число госпитализированных... составляет 25 человек. У всех наблюдается позитивная динамика в выздоровлении», - добавили в компании.
Ранее в пресс-службе холдинга «СИБУР» рассказали, что после ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» пропали девять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
