Трамп отказался идти на инаугурацию Байдена
Президент США Дональд Трамп не намерен присутствовать на инаугурации избранного главы государства Джо Байдена.
«Всем, кто спрашивал, я не поеду на инаугурацию 20 января», — написал Трамп в своём Twitter.
Ранее Трамп заявлял, что не допустит неуважения к гражданам, поддержавшим его на президентских выборах.
В ходе голосования, прошедшего в США 3 ноября, президентом страны был избран демократ Джо Байден. Конгресс США 7 января утвердил итоги выборов и победу Байдена. Инаугурация нового главы государства состоится 20 января.
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