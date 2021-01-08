Трамп отказался идти на инаугурацию Байдена

Президент США Дональд Трамп не намерен присутствовать на инаугурации избранного главы государства Джо Байдена.

«Всем, кто спрашивал, я не поеду на инаугурацию 20 января», — написал Трамп в своём Twitter.

Ранее Трамп заявлял, что не допустит неуважения к гражданам, поддержавшим его на президентских выборах.

В ходе голосования, прошедшего в США 3 ноября, президентом страны был избран демократ Джо Байден. Конгресс США 7 января утвердил итоги выборов и победу Байдена. Инаугурация нового главы государства состоится 20 января.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденВыборы Президента СШАВыборы в СШАДональд Трамп
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