Трамп отказался идти на инаугурацию Байдена

Президент США Дональд Трамп не намерен присутствовать на инаугурации избранного главы государства Джо Байдена.

«Всем, кто спрашивал, я не поеду на инаугурацию 20 января», — написал Трамп в своём Twitter.

Ранее Трамп заявлял, что не допустит неуважения к гражданам, поддержавшим его на президентских выборах.

В ходе голосования, прошедшего в США 3 ноября, президентом страны был избран демократ Джо Байден. Конгресс США 7 января утвердил итоги выборов и победу Байдена. Инаугурация нового главы государства состоится 20 января.

