Трамп заявил, что не допустит неуважения к голосовавшим за него американцам

Действующий президент США Дональд Трамп, уступивший на выборах демократу Джо Байдену, заявил, что не допустит неуважения к гражданам, поддержавшим его в голосовании.

«75 миллионов великих американских патриотов, проголосовавших за меня, "Америка прежде всего" и "Сделаем Америку снова великой", ещё долго будут иметь мощнейший голос», — написал Трамп в своём Twitter.

Глава государства подчеркнул, что голосовавшие за него «не будут подвергаться неуважению или несправедливому обращению ни в какой форме».

В ночь на четверг Конгресс США утвердил итоги президентских выборов и объявил о победе Байдена, несмотря на беспорядки сторонников Трампа. Действующий лидер США выразил готовность мирно передать власть новой администрации. Инаугурация нового президента состоится 20 января.

