Трамп опроверг сообщения о конфликте между Маском и Рубио

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о конфликте между госсекретарем страны Марко Рубио и руководителем Департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE) бизнесменом Илоном Маском. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Большинство американцев выступают против действий Илона Маска

По словам американского лидера, «никакого конфликта нет».

«Илон прекрасно ладит с Марко, и оба делают фантастическую работу», - указал Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что на заседании кабинета министров Рубио и Маск якобы поспорили из-за предложений о сокращении штата Госдепартамента. Глава ведомства якобы пришел в ярость из-за того, что выслушивал «целый список претензий от самого богатого человека в мире».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАГосударственный департамент СШАИлон МаскДональд Трамп

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