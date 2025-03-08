Трамп опроверг сообщения о конфликте между Маском и Рубио
Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о конфликте между госсекретарем страны Марко Рубио и руководителем Департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE) бизнесменом Илоном Маском. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.
По словам американского лидера, «никакого конфликта нет».
«Илон прекрасно ладит с Марко, и оба делают фантастическую работу», - указал Трамп.
Ранее СМИ сообщили, что на заседании кабинета министров Рубио и Маск якобы поспорили из-за предложений о сокращении штата Госдепартамента. Глава ведомства якобы пришел в ярость из-за того, что выслушивал «целый список претензий от самого богатого человека в мире».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru