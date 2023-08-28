Трамп обжалует перенос судебного разбирательства по штурму Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что намерен подать апелляцию на решение перенести разбирательство о штурме Капитолия на 4 марта 2024 года. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Скандалы в пользу Трампа. В России взвешивают шансы на победу главных кандидатов на пост президента США

Политик отметил, что разбирательство назначено на время, когда предвыборная кампания его оппонента Джо Байдена будет в самом разгаре.

«Сегодня пристрастная, ненавидящая Трампа судья дала мне только двухмесячное продление, как и хотело наше коррумпированное правительство. Я буду обжаловать!» - подчеркнул Трамп.

Политик 25 августа «сдался» в тюрьму штата Джорджия. Против него возбуждено уголовное дело о вмешательстве в президентские выборы 2020 года, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Джо БайденДональд ТрампСША

Горячие новости

Все новости

партнеры