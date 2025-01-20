Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой. Об этом он сказал в своей инаугурационной речи.

CNN раскрыл первые указы Трампа после вступления в должность
«Мы начинаем процесс возвращения миллионов и миллионов преступников туда, откуда они пришли», — заявил он.

Избранный президент США пошлет войска к границе с Мексикой.

Кроме того, Трамп заявил, что объявит наркокартели террористическими организациями.

Сегодня, 20 января, Трамп вступил в должность и официально стал 47-м президентом США, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СШАМексикаДональд Трамп

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