Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой
20 января 202520:23
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой. Об этом он сказал в своей инаугурационной речи.
«Мы начинаем процесс возвращения миллионов и миллионов преступников туда, откуда они пришли», — заявил он.
Избранный президент США пошлет войска к границе с Мексикой.
Кроме того, Трамп заявил, что объявит наркокартели террористическими организациями.
Сегодня, 20 января, Трамп вступил в должность и официально стал 47-м президентом США, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru