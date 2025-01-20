CNN раскрыл первые указы Трампа после вступления в должность
Президент США Дональд Трамп вскоре после вступления в должность намерен ввести ряд ужесточающих мер в сфере иммиграционного контроля и инициировать процедуру отмены гражданства по праву рождения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
По данным телеканала, уже 20 января администрация Трампа планирует объявить чрезвычайное положение на южной границе и направить дополнительные силы для завершения строительства стены. Кроме того, в числе возможных решений значатся признание наркокартелей террористическими организациями, приостановка программы переселения беженцев минимум на четыре месяца и восстановление политики «Оставайтесь в Мексике», которая требует от соискателей убежища ожидать решения суда за пределами США.
Также рассматривается сокращение приема заявлений на убежище и поручение генеральному прокурору добиваться смертной казни для нелегальных мигрантов, совершивших тяжкие преступления против сотрудников правоохранительных органов.
CNN отмечает, что право на гражданство по рождению закреплено 14-й поправкой к Конституции США и его отмена потребует либо конституционных изменений, либо судебного решения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru