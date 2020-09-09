Трамп объяснил, почему скрывал от американцев опасность коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что скрывал данные об опасности коронавируса, чтобы избежать паники в стране. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее CNN распространила информацию о том, что Трамп еще до широкого распространения коронавируса в стране знал о его опасности. Телекомпания ссылалась на книгу американского журналиста Боба Вудварда "Ярость" (Rage), которая выйдет в свет в сентябре.
Комментируя это, Трамп заявил, что власти должны были демонстрировать лидерство и спокойствие. По его словам, в это время государство по всему миру закупало средства индивидуальной защиты и товары медицинского назначения.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 6,3 млн случаев заражения коронавирусом, около 190 тысяч пациентов умерли.
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