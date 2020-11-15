Трамп объяснил победу Байдена фальсификациями на выборах

Трамп отметил, что наблюдателей от республиканцев не допустили к подсчету голосов. Президент сообщил, что подсчеты вела компания с плохой репутацией – Dominion, принадлежащая радикальным левым. К тому же, по мнению Трампа, оборудование для подсчета голосов «ужасное».

Напомним, 3 ноября в США прошли президентские выборы. Главными соперниками стали представитель Демократической партии Джо Байден и действующий президент, член Республиканской партии Дональд Трамп. По оценке ведущих американских СМИ, кандидат от демократов Джо Байден набрал необходимое количество голосов.

Сам Байден уже объявил о своей победе, с чем его уже поздравили главы Турции, Казахстана, Словении и других стран. В России ждут официальных результатов голосования.

