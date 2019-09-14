Трамп объяснил оранжевый цвет лица
Американский лидер Дональд Трамп объяснил, почему его кожа и волосы выглядят оранжевыми, информирует NBC.
Трамп заявил, что выглядит оранжевым из-за специфического света энергосберегающих ламп.
«У лампочки, которую мы вынуждены использовать, отвратительный свет. Я всегда выгляжу оранжевым», —считает Трамп.
Стоит отметить, что оранжевый цвет волос и кожи президента США являются источником интернет-мемов и поводом для иронии политических противников Трампа.
Ранее лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в эфире НСН оценил прическу Трампа.
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