Трамп объяснил оранжевый цвет лица

Американский лидер Дональд Трамп объяснил, почему его кожа и волосы выглядят оранжевыми, информирует NBC.

Трамп заявил, что выглядит оранжевым из-за специфического света энергосберегающих ламп.

«У лампочки, которую мы вынуждены использовать, отвратительный свет. Я всегда выгляжу оранжевым», —считает Трамп.

Стоит отметить, что оранжевый цвет волос и кожи президента США являются источником интернет-мемов и поводом для иронии политических противников Трампа.

Ранее лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в эфире НСН оценил прическу Трампа.

